Украина: Вторая лига

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка Второй лиги Украины.

Сегодня, 14 апреля, пройдет поединок 17-го тура Второй лиги в группе А, в котором Карпаты Львов на своем поле примут Карпаты Галич.

После 14 игр львовские Карпаты занимают последнее место в турнирной таблице, набрав семь очков, а у команды из Галича 32 балла и четвертая строчка. При этом до первого места всего лишь три очка.

Следить за событиями поединка Карпаты Львов — Карпаты Галич вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 14 апреля, в 12:00 по киевскому времени:

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