Украина: Вторая лига

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка Второй лиги Украины.

Сегодня, 14 апреля, пройдет поединок 17-го тура Второй лиги в группе В, в котором симферопольская Таврия примет запорожский Металлург.

После 14 игр запорожская команда занимает второе место в турнирной таблице, набрав 32 очка, а у Таврии 27 баллов и четвертая строчка.

Следить за событиями поединка Таврия — Металлург Запорожье вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 14 апреля, в 15:00 по киевскому времени:

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