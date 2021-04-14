Украина: Вторая лига

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка Второй лиги Украины.

Сегодня, 14 апреля, пройдет поединок 17-го тура Второй лиги в группе А, в котором луцкая Волынь-2 на своем поле встретится с Черниговом.

После 14 игр луцкая команда занимает десятое место в турнирной таблице, набрав 10 очков, а у Чернигова девять баллов и предпоследняя, 12-я строчка.

Следить за событиями поединка Волынь-2 — Чернигов вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 14 апреля, в 15:00 по киевскому времени:

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