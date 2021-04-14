Украина: Вторая лига

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка Второй лиги Украины.

Сегодня, 14 апреля, пройдет поединок 17-го тура Второй лиги в группе А, в котором Буковина на своем поле примет винницкую Ниву.

После 15 игр Буковина занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 19 очков, а у винницкой команды 16 баллов и восьмая строчка.

Следить за событиями поединка Буковина — Нива Винница вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 14 апреля, в 16:00 по киевскому времени:

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