Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка Второй лиги Украины.
Спортцентр Production
19 апреля 2021, 15:37
Сегодня, 19 апреля, пройдет поединок 18-го тура Второй лиги в группе А, в котором Подолье примет Буковину.
После 15 игр Подолье набрало 35 очков и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от двух лидеров на три балла. В активе Буковины всего лишь 22 очка после 16 игр и шестая строчка.
Следить за событиями поединка Подолье — Буковина вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 19 апреля, в 16:00 по киевскому времени:
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