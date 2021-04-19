Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка Второй лиги Украины.
ФК Нива Винница
19 апреля 2021, 13:56
Сегодня, 19 апреля, пройдет поединок 18-го тура Второй лиги в группе А, в котором винницкая Нива примет Ужгород.
После 16 игр Ужгород занимает второе место в турнирной таблице, набрав 38 очков, а у Нивы 16 баллов после 16 игр и восьмая строчка.
Следить за событиями поединка Нива Винница — Ужгород вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 19 апреля, в 14:00 по киевскому времени:
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