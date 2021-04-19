Украина: Вторая лига

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка Второй лиги Украины.

Сегодня, 19 апреля, пройдет поединок 18-го тура Второй лиги в группе В, в котором запорожский Металлург на своем поле примет мариупольский Яруд.

После 15 игр Металлург занимает третье место в турнирной таблице, набрав 33 очка, а у Яруда 16 баллов после 13 игр и седьмая строчка.

Следить за событиями поединка Металлург Запорожье — Яруд вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 19 апреля, в 14:00 по киевскому времени:

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