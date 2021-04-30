Украина: Вторая лига

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка Второй лиги Украины.

Сегодня, 30 апреля, пройдет поединок 20-го тура Второй лиги в группе B, в котором харьковский Металл в родных стенах примет мариупольский Яруд.

После 17 игр Металл набрал 47 очков и уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая Кривбасс на десять баллов. В активе Яруда 16 баллов и восьмая строчка.

Следить за событиями поединка Металл — Яруд вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 30 апреля, в 15:00 по киевскому времени:

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.