Украина: Вторая лига

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка Второй лиги Украины.

Сегодня, 30 апреля, пройдет поединок 20-го тура Второй лиги в группе А, в котором Эпицентр из Дунаевцев на своем поле примет луцкую Волынь-2.

После 15 матчей Эпицентр набрал 31 очко и занимает пятое место в турнирной таблице, а у Волыни-2 11 баллов и предпоследняя, 12-я строчка. В матче первого круга была зафиксирована победа Эпицентра со счетом 4:1.

Следить за событиями поединка Эпицентр — Волынь-2 вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 30 апреля, в 13:00 по киевскому времени:

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