Украина: Вторая лига

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка Второй лиги Украины.

Сегодня, 22 мая, пройдет поединок 23-го тура Второй лиги в группе B, в котором между собой сыграют одни из лидеров — запорожский Металлург примет харьковский Металл.

После 19 игр Металлург набрал 40 очков и находится на третьем месте в турнирной таблице, а у харьковчан 56 баллов и первая строчка. В матче первого круга была зафиксирована победа Металла со счетом 2:0.

Следить за событиями поединка Металлург Запорожье — Металл вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 22 мая, в 16:00 по киевскому времени:

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