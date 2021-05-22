Украина: Вторая лига

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка Второй лиги Украины.

Сегодня, 22 мая, пройдет поединок 23-го тура Второй лиги в группе В, в котором симферопольская Таврия сыграет против Никополя.

После 19 игр Таврия набрала 35 очков и находится на четвертом месте в турнирной таблице, а у Никополя 14 баллов и 11-я строчка. В матче первого круга была зафиксирована победа симферопольцев со счетом 2:0.

Следить за событиями поединка Таврия — Никополь вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 22 мая, в 17:00 по киевскому времени:

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