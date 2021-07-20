Форвард Фади Салбак продолжит карьеру в Черновцах.
Фади Салбак. Фото ФК Буковина
20 июля 2021, 12:26
Буковина, которая выступает во Второй лиге, объявила о подписании форварда Фади Салбака, который ранее выступал за Подолье. Об этом информирует клубная пресс-служба.
О продолжительности контракта и его финансовых составляющий никакой информации нет.
В прошлом сезоне Второй лиги в составе хмельницкого Подолья форвард провел 22 матча в которых восемь раз поразил ворота соперников.
Ранее сообщалось, что Левый Берег сменит эмблему перед дебютом в профи.