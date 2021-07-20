Украина: Вторая лига

Форвард Фади Салбак продолжит карьеру в Черновцах.

Буковина, которая выступает во Второй лиге, объявила о подписании форварда Фади Салбака, который ранее выступал за Подолье. Об этом информирует клубная пресс-служба.

О продолжительности контракта и его финансовых составляющий никакой информации нет.

В прошлом сезоне Второй лиги в составе хмельницкого Подолья форвард провел 22 матча в которых восемь раз поразил ворота соперников.

Ранее сообщалось, что Левый Берег сменит эмблему перед дебютом в профи.