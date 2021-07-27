Команда из Второй лиги провела ребрендинг несмотря на финансовые проблемы.
МФК Николаев
27 июля 2021, 10:20
Николаев на своем официальном сайте презентовал новую эмблему клуба.
Официальной презентации нового логотипа не было и в своем заявлении, руководство клуба открытым текстом обращается к властям города, чтобы они помогли команде в сложной финансовой ситуации.
Именно из-за плохой финансовой ситуации Николаев в летнее межсезонье принял решение понизиться в классе до Второй лиги, несмотря на то, что в прошлом сезона команда заняла четвертое место в Первой лиге.
Новая эмблема:
Старая эмблема:
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