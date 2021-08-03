Именитый украинский форвард Игорь Сикорский провел в составе Перемогы два матча.
Игорь Сикорский. Фото ФК Перемога
03 августа 2021, 08:55
Опытный украинский форвард Игорь Сикорский разорвал контракт с Перемогой из Днепра, которая выступает во Второй лиге.
Как сообщает пресс-служба днепровской команды, контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Примечательно, что Сикорский подписал контракт с Перемогой около месяца назад — в конце июня. За это время форвард провел два матча в составе днепровской команды, не отметившись результативными действиями.
До перехода в Перемогу Сикорский выступал за Зарю, Верес, Агробизнес, Черноморец, Волынь, Металл и другие клубы.
Ранее сообщалось, что Буковина подписала воспитанника Барселоны.