Украина: Вторая лига

Матч Второй лиги Украины закончился скандальным инцидентом в конце поединка.

В 16-м туре Второй лиги Украины Чернигов принимал на своем поле Мункач (0:2).

Поединок между командами запомнился не только тремя удалениями в составе хозяев поля, но и актерской игрой одного из представителя медицинского персонала закарпатской команды.

Так, на 85-й минуте поединка врач Мункача упал после небольшого прикосновения со стороны футболиста Чернигова, в результате чего на поле возникла потасовка.

Чернигов – Мункач – 0:2

Голы: Стень, 40, Гирный, 90+5

Удаления: Бибик, 50, Литвиненко, 84, Порохня, 90 (все – Чернигов).