Украина: Вторая лига

Опытный хавбек продолжит карьеру во Второй лиге.

Экс-полузащитник Металлиста, Металлурга Д, Черноморца и ряда других клубов Владимир Приемов продолжит свою карьеру в Таврии.

Последним клубом 36-летнего футболиста были Балканы, за которые Приемов сыграл 17 матчей в этом сезоне, отметившись 11 забитыми мячами.

Официальный сайт Таврии не разглашает подробностей подписанного контракта.

Ранее сообщалось, что другой клуб Второй Лиги усилился опытным футболистом.