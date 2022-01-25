Опытный хавбек продолжит карьеру во Второй лиге.
владимир приемов, фото олимпик
25 января 2022, 08:37
Экс-полузащитник Металлиста, Металлурга Д, Черноморца и ряда других клубов Владимир Приемов продолжит свою карьеру в Таврии.
Последним клубом 36-летнего футболиста были Балканы, за которые Приемов сыграл 17 матчей в этом сезоне, отметившись 11 забитыми мячами.
Официальный сайт Таврии не разглашает подробностей подписанного контракта.
Ранее сообщалось, что другой клуб Второй Лиги усилился опытным футболистом.