Украина: Вторая лига

Поєдинок переносять вдруге.

Перенесений матч 6 туру Другої ліги між Вастом і Рубіконом повинен був розпочатись сьогодні о 14:00, але через масштабну повітряну тривогу старт зустрічі відклали.

Команди так і не вийшли на поле. Небезпека ракетного удару тривала кілька годин. Врешті решт матч скасували. Нова дата поєдинку поки що не розголошується.

Матч між Вастом і Рубіконом можна сміливо назвати багатостраждальним, адже два тижні тому це протистояння не відбулось через масовані ракетні обстріли рашистів територію України.

Додамо, що Васт наразі посідає сьоме місце в таблиці, Рубікон — на дев'ятій сходинці.