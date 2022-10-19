Поєдинок переносять вдруге.
Васт, Фк Васт
19 жовтня 2022, 18:05
Перенесений матч 6 туру Другої ліги між Вастом і Рубіконом повинен був розпочатись сьогодні о 14:00, але через масштабну повітряну тривогу старт зустрічі відклали.
Команди так і не вийшли на поле. Небезпека ракетного удару тривала кілька годин. Врешті решт матч скасували. Нова дата поєдинку поки що не розголошується.
Матч між Вастом і Рубіконом можна сміливо назвати багатостраждальним, адже два тижні тому це протистояння не відбулось через масовані ракетні обстріли рашистів територію України.
Додамо, що Васт наразі посідає сьоме місце в таблиці, Рубікон — на дев'ятій сходинці.