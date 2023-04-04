Незрозуміле рішення клубу з Київської області.
ФОТО СК ЧАЙКА
04 квітня 2023, 19:22
Представник Другої Ліги України СК Чайка оголосила про підписання трьох нових футболістів.
Серед новачків команди з Петропавлівської Борщагівки є центральний півзахисник Олексій Тищенко.
Справа у тому, що Тищенко, який гратиме за СК під 14 номером, має у біографії виступи на тимчасово окупованій території України.
Він з літа 2017 по зиму 2019 років захищав кольори футбольних клубів, які продовжили існування на непідконтрольній території.
Невідомо, як ПФЛ допустило до змагань цього футболіста раніше. Він до цього з 2019 по 2023 виступав за клуби Мир, Первомайськ та Васт.
UPD. Чайка вже видалила пост у своєму Instagram про підписання футболіста. Але поки ситуацією ніяк не прокоментувала.