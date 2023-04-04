Украина: Вторая лига

Незрозуміле рішення клубу з Київської області.

Представник Другої Ліги України СК Чайка оголосила про підписання трьох нових футболістів.

Серед новачків команди з Петропавлівської Борщагівки є центральний півзахисник Олексій Тищенко.

Справа у тому, що Тищенко, який гратиме за СК під 14 номером, має у біографії виступи на тимчасово окупованій території України.

Він з літа 2017 по зиму 2019 років захищав кольори футбольних клубів, які продовжили існування на непідконтрольній території.

Невідомо, як ПФЛ допустило до змагань цього футболіста раніше. Він до цього з 2019 по 2023 виступав за клуби Мир, Первомайськ та Васт.

UPD. Чайка вже видалила пост у своєму Instagram про підписання футболіста. Але поки ситуацією ніяк не прокоментувала.