Украина: Вторая лига

Миколаївська команда вирішила зробити масштабний ребрендинг з очевидним акцентом на зв'язок з тим самим ФК Миколаїв.

Футбольний клуб Васт, який виступає у Другій лізі України, офіційно оголосив про масштабний ребрендинг, змінивши назву, емблему та свої кольори.

Відтепер миколаївський клуб, який було засновано у 2014 році, має нову назву — Миколаїв 1920.

"Друзі, представляємо Вам нашу нову емблему та назву! Відтепер клуб має назву ФК Миколаїв 1920. Історія миколаївського футболу дуже широка, тому ми її продовжуємо", — сказано в заяві футбольного клубу в Instagram.

Свою історію команда починала від назвою Радсад, а у 2018 році клуб було перейменовано на Васт в честь свого головного спонсора.

Відзначимо, що новоспечений Миколаїв 1920 пройшов атестацію та отримав професійний статус тільки у сезоні-2022/23, ставши учасником Другої ліги та посівши підсумкове сьоме місце. Раніше команда також заявилася як один з учасників Другої ліги в наступній кампанії.

Фотопрезентація ребрендингу Миколаєва 1920:

Фото: ФК Миколаїв 1920