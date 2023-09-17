Украина: Вторая лига

Завершилися три поєдинки 8-го туру української Другої ліги.

У рамках 8-го туру Другої ліги відбулися три поєдинки. Зокрема, завершився і центральний поєдинок між командами з трійки лідерів — мирівською Дружбою та ЮКСА.

Господарі поступалися 0:1 після першого тайму, але у підсумку зуміли здобути вольову перемогу завдяки голам у кінці зустрічі.

Дружба — ЮКСА 2:1

Голи: Сомов, 75, Юречко, 90+6 — Синьогуб, 41

У матчі з двома вилученнями Скала впевнено здолала київський Локомотив. Господарі зуміли зробити рахунок 3:0 за 6 хвилин. Свій "гол престижу" "залізничники" забили у кінці зустрічі.

Скала 1911 — Локомотив (Київ) 4:1

Голи: Пучковський, 18, 24, Авер'янов, 21, Іванченко, 74 — Козішкурт, 87

Вилучення: Фомін, 56 — Овчаренко, 32

У заключній грі дня Нива приймала Тростянець. Сусіди у турнірній таблиці (11-те і 12-те місця) поділили очки.

Нива (Вінниця) — Тростянець 1:1

Голи: Швець, 73 — Шаповал, 20