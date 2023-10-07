Украина: Вторая лига

Відбувся заключний матч туру у Другій лізі України.

У заключному матчі 11 туру Другої ліги України ЮКСА на своєму полі впевнено обіграла Скалу 1911 з рахунком 3:0.

Рахунок у матчі було відкрито на дев'ятій хвилині зустрічі, коли Матеус скористався передачею Харченка і пробив повз воротаря.

Наприкінці першого тайму Габріел подвоїв перевагу в рахунку завдяки голу за допомогою рикошету від суперника. На 60 хвилині він оформив дубль, чим і встановив остаточний рахунок на табло.

Завдяки цій перемозі ЮКСА набрала 26 очок і посідає друге місце у турнірній таблиці, відстаючи від Дружби на один бал, але команда из Мирівки має гру в запасі. У Скали 1911 19 набраних очок та п'ята позиція.

ЮКСА – Скала 1911 3:0

Голи: Матеус, 9, Габріель, 40, 60.