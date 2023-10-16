Украина: Вторая лига

Завершилися ще чотири поєдинки 13-го туру Другої ліги.

У рамках тринадцятого туру української Другої ліги 16 жовтня пройшли чотири матчі. Один поєдинок було перенесено через кадрові проблеми в одному з клубів.

Миколаївський Васт у своєму 10-му матчі у цьому розіграші турніру здобув першу перемогу. Ворота своїх одеських суперників вони двічі уразили з пенальті.

Реал Фарма — Васт 1:2

Голи: Барсуков, 38 — Шмат, 6 (пен.), Студенко, 40 (пен.)

Попередження: Лиховидов, 39, Вареник, 40, Мовчанюк, 49, Щербак, 60 — Колосков, 36, Кербаль, 86, Горбатюк, 90+2

У багатому на жовті картки матчі друга команда львівських Карпат не втримала перемогу над київським Локомотивом. У поєдинку також були два прямих вилучення.

Локомотив — Карпати-2 1:1

Голи: Тітаренко, 89 (пен.) — Сидун, 10

Попередження: Тітаренко, 5, Єсаулов, 76, Сухомлинов, 86, Сахненко, 90+3 — Резнік, 30, Гайдучок, 36, Дебич, 47, Кожанов, 52, Абрамчук, 62, Катрич, 66, Лєгостаєв, 75, Домчак, 81

Вилучення: Блазунь, 70 — Скороход, 70

Друга команда Металурга вирвала перемогу над стрийською Скалою завдяки дублю Іродовського.

Металург-2 — Скала 1911 3:2

Голи: Толок, 41, Іродовський, 69, 90+3 — Яната, 20, Николишин, 62 (пен.)

На 85-й хвилині Хуссін (Металург-2) не реалізував пенальті

Попередження: Корнійчук, 45 — Мазур, 73, Петрик, 87

Чайка продовжує триматися у групі лідерів. Цього разу вони спокійно здолали гостей з Тростянця.

Чайка — Тростянець 3:0

Голи: Емере, 34, Вечурко, 56, Музиченко, 66 (пен.)

На 73-й хвилині Шакун (Чайка) не реалізував пенальті

Попередження: Гуськов, 29, Сичевський, 31 — Яременко, 54, Клюс, 64

Останній матч 13-го туру, Звягель — Рух-2, перенесли на пізніший термін у зв'язку з захворюванням та травмами футболістів господарів поєдинку. Попередньої дати проведення матчу наразі немає.