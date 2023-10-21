Украина: Вторая лига

Миколаївська команда займає передостаннє місце у Другій лізі.

Миколаївський ВАСТ на своїй сторінці в Instagram оголосив про припинення виступів у чемпіонаті України у Другій лізі.

"Шановні вболівальники, керівництвом ФК Васт було прийнято рішення припинити участь в Чемпіонаті України! Всі подробиці такого рішення і коментарі будуть надані після вирішення організаційних питань. Дякую, що були разом з нами”, — йдеться у заяві клубу.

Зазначимо, що на початку сезону клуб хотів змінити назву на Миколаїв 1920, але потім почалися юридичні моменти. По ходу сезону команда кілька разів не з'являлася на матчах через фінансові та кадрові причини.

Після 10 ігор ВАСТ набрав чотири очки та посідає передостаннє, 14 місце у Другій лізі. Сьогодні, 21 жовтня, команда мала зіграти проти дубля запорізького Металурга.