Украина: Вторая лига

Відбулися два матчі Другої ліги України.

Сьогодні, 27 жовтня, відбулися два матчі 15 туру Другої ліги України.

У першій грі вінницька Нива у гостях здобула перемогу над дублем запорізького Металурга з рахунком 2:0.

Перемогу команді з Вінниці принесли забиті м'ячі у виконанні Романа Никитюка та Бориса Лотоцького.

Після 14 зустрічей Нива набрала 21 очко і посідає сьоме місце у турнірній таблиці, а у Металурга 12 балів та 11 рядок після 13 ігор.

Металург-2 — Нива В 0:2

Голи: Никитюк, 58, Лотоцький, 90+4.

У другій зустрічі Чайка на своєму полі розібралася із київським Локомотивом із рахунком 2:0.

У складі господарів результативними ударами відзначилися Віталій Дубілей та Богдан Семенець.

Після 14 ігор Чайка набрала 31 очко і посідає третє місце, а у Локомотива 11 балів та 13 позиція.

Чайка — Локомотив 2:0

Голи: Дубілей, 3, Семенець, 74.