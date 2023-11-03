Украина: Вторая лига

Кияни здивували, забивши у меншості на шостій компенсованій хвилині.

У матчі 16 туру Другої ліги України ЮКСА на своєму полі прогавила перемогу над київським Локомотивом. Матч закінчився із рахунком 1:1.

Рахунок у матчі було відкрито на початку другого тайму, коли на 47 хвилині результативним ударом у складі господарів відзначився Матеус Сьєбен Пагліаріні.

Потім на 76 хвилині гості залишилися у меншості після вилучення Тимура Тітаренка. Незважаючи на це, на шостій компенсованій хвилині кияни забили рятівний гол, автором якого став Богдан Козій, який вийшов на заміну.

Після 14 ігор ЮКСА набрала 33 очки і посідає перше місце у турнірній таблиці Другої ліги, випереджаючи Дружбу на два бали, але команда із Миривкі має гру в запасі. У Локомотива дев'ять балів та 13 рядок.

ЮКСА — Локомотив Київ 1:1

Голи: Пагліаріні, 47 — Козій, 90+6.