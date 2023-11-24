Сьогодні, 24 листопада, відбулося кілька поєдинків у рамках 19 туру Другої ліги України.

У першій грі Звягель у гостях розібрався із київським Локомотивом з рахунком 2:0. Перемогу гостям забезпечили голи у виконанні Яна Морговського та Дениса Ндукве.

Також зазначимо, що з 36 хвилини господарі грали у меншості після вилучення Богдана Хобти.

Локомотив Київ — Звягель 0:2
Голи: Морговський, 50, Ндукве, 88.

Вилучення: Хобта, 36.

У другій зустрічі ЮКСА на своєму полі не змогла обіграти дубль львівських Карпат. Матч закінчився із рахунком 1:1. На гол гостей зусиллями Максима Скорохода на 44 хвилині, господарі відповіли влучним ударом Дмитра Махнєва на 56 хвилині.

Також додамо, що у гостей були одразу дві червоні картки – спочатку на 84 хвилині був вилучений Віталій Гайдучок, а десять хвилин потому Володимир Савчин.

ЮКСА — Карпати-2 1:1
Голи: Махнєв, 56 — Скороход, 44.

Вилучення: Гайдучок, 84, Савчин, 90+4.

Насамкінець битва дублів, де запорізький Металург виявився сильнішим за Кремінь з рахунком 2:1. Перемогу запорізькій команді забезпечили голи Гліба Толока та Микити Куралеха, а у гостей єдиний м'яч забив Яків Барінов. До того ж з 72 хвилини гості грали у меншості після вилучення Дмитра Сабієва.

Металург-2 — Кремінь-2 2:1
Голи: Толок, 18, Куралех, 58 — Барінов, 74.

Вилучення: Сабієв, 72.

УКРАЇНА. ДРУГА ЛІГА, 2023 — 2024

#   24 ЛИСТОПАДА 2023 М В Н П ЗАБ ПРО РІЗН О
1 Звягель 16 13 1 2 49 10 39 40
2 ЮКСА 17 12 4 1 40 9 31 40
3 Дружба Мирівка 16 12 2 2 37 8 29 38
4 Чайка 18 12 1 5 36 14 22 37
5 Скала 1911 16 9 1 6 23 23 0 28
6 Кудрівка 17 8 3 6 31 22 9 27
7 Нива Вінниця 18 7 5 6 32 30 2 26
8 Карпати-2 Львів 17 7 3 7 25 27 -2 24
9 Рух-2 Львів 16 7 2 7 22 20 2 23
10 Тростянець 18 5 3 10 19 26 -7 18
11 Локомотив Київ 18 5 3 10 22 33 -11 18
12 МФК Металург-2 16 5 1 10 17 44 -27 16
13 Реал Фарма 17 4 2 11 15 32 -17 14
14 Васт 10 1 1 8 8 37 -29 4
15 Кремінь-2 18 0 2 16 8 49 -41 2