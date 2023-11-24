Украина: Вторая лига

Відбулися матчі 19 туру Другої ліги України.

Сьогодні, 24 листопада, відбулося кілька поєдинків у рамках 19 туру Другої ліги України.

У першій грі Звягель у гостях розібрався із київським Локомотивом з рахунком 2:0. Перемогу гостям забезпечили голи у виконанні Яна Морговського та Дениса Ндукве.

Також зазначимо, що з 36 хвилини господарі грали у меншості після вилучення Богдана Хобти.

Локомотив Київ — Звягель 0:2

Голи: Морговський, 50, Ндукве, 88.

Вилучення: Хобта, 36.

У другій зустрічі ЮКСА на своєму полі не змогла обіграти дубль львівських Карпат. Матч закінчився із рахунком 1:1. На гол гостей зусиллями Максима Скорохода на 44 хвилині, господарі відповіли влучним ударом Дмитра Махнєва на 56 хвилині.

Також додамо, що у гостей були одразу дві червоні картки – спочатку на 84 хвилині був вилучений Віталій Гайдучок, а десять хвилин потому Володимир Савчин.

ЮКСА — Карпати-2 1:1

Голи: Махнєв, 56 — Скороход, 44.

Вилучення: Гайдучок, 84, Савчин, 90+4.

Насамкінець битва дублів, де запорізький Металург виявився сильнішим за Кремінь з рахунком 2:1. Перемогу запорізькій команді забезпечили голи Гліба Толока та Микити Куралеха, а у гостей єдиний м'яч забив Яків Барінов. До того ж з 72 хвилини гості грали у меншості після вилучення Дмитра Сабієва.

Металург-2 — Кремінь-2 2:1

Голи: Толок, 18, Куралех, 58 — Барінов, 74.

Вилучення: Сабієв, 72.

УКРАЇНА. ДРУГА ЛІГА, 2023 — 2024