Відбулися матчі 19 туру Другої ліги України.
ПФК Звягель
24 листопада 2023, 15:25
Сьогодні, 24 листопада, відбулося кілька поєдинків у рамках 19 туру Другої ліги України.
У першій грі Звягель у гостях розібрався із київським Локомотивом з рахунком 2:0. Перемогу гостям забезпечили голи у виконанні Яна Морговського та Дениса Ндукве.
Також зазначимо, що з 36 хвилини господарі грали у меншості після вилучення Богдана Хобти.
Локомотив Київ — Звягель 0:2
Голи: Морговський, 50, Ндукве, 88.
Вилучення: Хобта, 36.
У другій зустрічі ЮКСА на своєму полі не змогла обіграти дубль львівських Карпат. Матч закінчився із рахунком 1:1. На гол гостей зусиллями Максима Скорохода на 44 хвилині, господарі відповіли влучним ударом Дмитра Махнєва на 56 хвилині.
Також додамо, що у гостей були одразу дві червоні картки – спочатку на 84 хвилині був вилучений Віталій Гайдучок, а десять хвилин потому Володимир Савчин.
ЮКСА — Карпати-2 1:1
Голи: Махнєв, 56 — Скороход, 44.
Вилучення: Гайдучок, 84, Савчин, 90+4.
Насамкінець битва дублів, де запорізький Металург виявився сильнішим за Кремінь з рахунком 2:1. Перемогу запорізькій команді забезпечили голи Гліба Толока та Микити Куралеха, а у гостей єдиний м'яч забив Яків Барінов. До того ж з 72 хвилини гості грали у меншості після вилучення Дмитра Сабієва.
Металург-2 — Кремінь-2 2:1
Голи: Толок, 18, Куралех, 58 — Барінов, 74.
Вилучення: Сабієв, 72.
|#
|
|24 ЛИСТОПАДА 2023
|М
|В
|Н
|П
|ЗАБ
|ПРО
|РІЗН
|О
|1
|
|Звягель
|16
|13
|1
|2
|49
|10
|39
|40
|2
|
|ЮКСА
|17
|12
|4
|1
|40
|9
|31
|40
|3
|
|Дружба Мирівка
|16
|12
|2
|2
|37
|8
|29
|38
|4
|
|Чайка
|18
|12
|1
|5
|36
|14
|22
|37
|5
|
|Скала 1911
|16
|9
|1
|6
|23
|23
|0
|28
|6
|
|Кудрівка
|17
|8
|3
|6
|31
|22
|9
|27
|7
|
|Нива Вінниця
|18
|7
|5
|6
|32
|30
|2
|26
|8
|
|Карпати-2 Львів
|17
|7
|3
|7
|25
|27
|-2
|24
|9
|
|Рух-2 Львів
|16
|7
|2
|7
|22
|20
|2
|23
|10
|
|Тростянець
|18
|5
|3
|10
|19
|26
|-7
|18
|11
|
|Локомотив Київ
|18
|5
|3
|10
|22
|33
|-11
|18
|12
|
|МФК Металург-2
|16
|5
|1
|10
|17
|44
|-27
|16
|13
|
|Реал Фарма
|17
|4
|2
|11
|15
|32
|-17
|14
|14
|
|Васт
|10
|1
|1
|8
|8
|37
|-29
|4
|15
|
|Кремінь-2
|18
|0
|2
|16
|8
|49
|-41
|2