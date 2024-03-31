Украина: Вторая лига

Завершилися ще три поєдинки 21 туру третього дивізіону України.

У рамках двадцять першого туру української Другої ліги-2023/24 у суботу, 30 березня, відбувся один матч: Тростянець приймав Скалу 1911.

Реал Фарма і Карпати-2 обмінялися голами з пенальті у першому таймі та більше не забивали.

Реал Фарма — Карпати-2 1:1

Голи: Барсуков, 37 (пен.) — Фетько, 24 (пен.)

Вилучення: Дмитрієв, 79

Дружба дотиснула Кремінь-2, якому довелося догравати поєдинок у меншості.

Кремінь-2 — Дружба 0:2

Голи: Бандурін, 84, Юзефович, 88

На 20-й хвилині Сторчоус (Дружба) не реалізував пенальті (сейв голкіпера)

Вилучення: Молько (Кремінь-2), 61 (друга жовта картка)

Локомотив і Кудрівка голами глядачів не порадували.

Локомотив — Кудрівка 0:0

Турнірна таблиця

Матчі наступного, 22-го туру Другої ліги мають відбутися 6-7 квітня (субота-неділя).