Завершилися ще три поєдинки 21 туру третього дивізіону України.
Реал Фарма - Карпати-2, фото гостей
31 березня 2024, 16:11
У рамках двадцять першого туру української Другої ліги-2023/24 у суботу, 30 березня, відбувся один матч: Тростянець приймав Скалу 1911.
Реал Фарма і Карпати-2 обмінялися голами з пенальті у першому таймі та більше не забивали.
Реал Фарма — Карпати-2 1:1
Голи: Барсуков, 37 (пен.) — Фетько, 24 (пен.)
Вилучення: Дмитрієв, 79
Дружба дотиснула Кремінь-2, якому довелося догравати поєдинок у меншості.
Кремінь-2 — Дружба 0:2
Голи: Бандурін, 84, Юзефович, 88
На 20-й хвилині Сторчоус (Дружба) не реалізував пенальті (сейв голкіпера)
Вилучення: Молько (Кремінь-2), 61 (друга жовта картка)
Локомотив і Кудрівка голами глядачів не порадували.
Локомотив — Кудрівка 0:0
Турнірна таблиця
Матчі наступного, 22-го туру Другої ліги мають відбутися 6-7 квітня (субота-неділя).