Друга ліга: дебютна перемога Вірта на чолі Звягеля, ЮКСА розгромила Рух-2

Завершилися ще два поєдинки 25 туру третього дивізіону України.
Гравці ЮКСА святкують взяття воріт, скріншот із трансляції ПФЛ
21 квітня 2024, 17:06
У рамках двадцять п'ятого туру української Другої ліги-2023/24 у неділю, 21 квітня, відбулися два матчі: Карпати-2 гостювали у Звягеля, а ЮКСА приймала Рух-2.
Юрій Вірт дебютував на посаді головного тренера Звягеля з перемоги над Карпатами-2.
Звягель — Карпати-2 2:0
Голи: Льюїс, 38, Морговський, 43
ЮКСА ще більш впевнено розібралася з другою командою Руху.
ЮКСА — Рух-2 4:0
Голи: Геррейру, 5, 29, Гоуларт, 54, Євдокимов, 80
Завтра, 22 квітня, мають відбутися ще два поєдинки турніру.