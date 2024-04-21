Друга ліга: дебютна перемога Вірта на чолі Звягеля, ЮКСА розгромила Рух-2

Украина: Вторая лига

Завершилися ще два поєдинки 25 туру третього дивізіону України.

У рамках двадцять п'ятого туру української Другої ліги-2023/24 у неділю, 21 квітня, відбулися два матчі: Карпати-2 гостювали у Звягеля, а ЮКСА приймала Рух-2.

Юрій Вірт дебютував на посаді головного тренера Звягеля з перемоги над Карпатами-2.

Звягель — Карпати-2 2:0

Голи: Льюїс, 38, Морговський, 43

ЮКСА ще більш впевнено розібралася з другою командою Руху.

ЮКСА — Рух-2 4:0

Голи: Геррейру, 5, 29, Гоуларт, 54, Євдокимов, 80