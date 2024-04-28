Завершилися останні поєдинки 26 туру третього дивізіону України.
Рух-2 - Реал Фарма, фото львів'ян
28 квітня 2024, 16:48
У рамках двадцять шостого туру української Другої ліги-2023/24 у неділю, 28 квітня, відбулися два матчі: Реал Фарма гостювала у Руху-2, тоді як вінницька Нива приймала Кремінь-2.
Рух-2 здобув три очки завдяки пізньому голу Теслюка.
Рух-2 — Реал Фарма 1:0
Гол: Теслюк, 90+2
Результативні удари Лотоцького і Рогульського подарували звитягу Ниві.
Нива (Вінниця) — Кремінь-2 2:0
Голи: Лотоцький, 64, Рогульський, 78