У рамках двадцять шостого туру української Другої ліги-2023/24 у неділю, 28 квітня, відбулися два матчі: Реал Фарма гостювала у Руху-2, тоді як вінницька Нива приймала Кремінь-2.

Рух-2 здобув три очки завдяки пізньому голу Теслюка.

Рух-2 — Реал Фарма 1:0
Гол: Теслюк, 90+2

Результативні удари Лотоцького і Рогульського подарували звитягу Ниві.

Нива (Вінниця) — Кремінь-2 2:0
Голи: Лотоцький, 64, Рогульський, 78

 