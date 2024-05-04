Завершилися всі поєдинки 27 туру третього дивізіону України.
Дружба - Карпати-2, фото львів'ян
04 травня 2024, 20:09
У рамках двадцять сьомого туру української Другої ліги-2023/24 у суботу, 4 травня, відбулися три матчі.
Мирівська Дружба здобула важливі три очки, скерувавши у ворота другої команди Карпат п'ять голів.
Дружба — Карпати-2 5:2
Голи: Сомов, 13, 33, 53, Порохня, 26, Палюх, 90+2 — Сидун, 45+1, Рожко, 82
Звягель ледь врятувався від несподіваної домашньої поразки Кудрівці.
Звягель — Кудрівка 1:1
Голи: Нестеров, 90+2 — Волошин, 25 (пен.)
Вилучення: Томандзото (Звягель), 83
Кремінь-2 скористався вилученням із боку Тростянця, здобувши мінімальну звитягу вдома.
Кремінь-2 — Тростянець 1:0
Гол: Стецюк, 74
Вилучення: Сліпухін (Тростянець), 72 (друга жовта картка)