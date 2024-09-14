У третьому дивізіоні України завершилися шість поєдинків.
Фото Рух-2
14 вересня 2024, 19:24
У рамках шостого туру української Другої ліги-2024/25 у суботу, 14 вересня, відбулися шість матчів.
Група А
Єдиний гол Назарія Богомаза в першому таймі дозволив Ужгороду на виїзді здолати Реал Фарму.
Реал Фарма — Ужгород 0:1
Гол: Богомаз, 26
Попередження: Гайваненко, Кур'яков, А. Лиховидов, Гранчар — Емере, Ільчук, Антошин
Ідентичного успіху досягла Куликів-Білка у виїзному протистоянні з Самбір-Нивою-2.
Самбір-Нива-2 (Тернопіль) — Куликів-Білка 0:1
Гол: Михайлів, 21 (автогол)
Попередження: Бац, Мендрук — Калинчук, Іванченко, Пилипчук, Данкович
Пробій зазнав першої в сезоні поразки, поступившись удома другій команді Руху.
Пробій — Рух-2 2:3
Голи: Оринчак, 49, Сондей, 77 (пен.) — Квас, 43, Кітела, 56, Бойко, 81
Попередження: Пархуць, Харук — Квас, Шайда, Ванівський
Вилучення: Феліпович, 69 — Поповський, 69
Група Б
Гірник-Спорт у компенсований час вирвав домашню звитягу над Локомотивом.
Гірник-Спорт — Локомотив 1:0
Гол: Козловський, 90+4
Попередження: Чібуезе, Місержи — Доброхотов, Кобак, Янюк
Вилучення: Чібуезе, 90+2 (друге попередження)
Переможцями з дуелі других команд Металіста-1925 та Олександрії вийшли гості.
Металіст 1925-2 — Олександрія-2 1:2
Голи: Обінайя, 71 (пен.) — Погорілий, 34, Плакса, 64
Попередження: Смітюх — Астаф'єв
Вінницька Нива поступилася на виїзді Чайці, яка наприкінці зустрічі залишилася в меншості.
Чайка — Нива (Вінниця) 2:1
Голи: Гуськов, 44, Савчук, 61 — Загорулько, 52
Попередження: Шморгун, Савчук, Гуськов, Духота — Меженський, Євтіхов
Вилучення: Гуськов, 90+4 (друге попередження)
Зазначимо, що завтра, 15 вересня, відбудеться матч Вільхівці — Скала 1911, а післязавтра Колос-2 прийматиме Ворсклу-2.