Украина: Вторая лига

У третьому дивізіоні України завершилися шість поєдинків.

У рамках шостого туру української Другої ліги-2024/25 у суботу, 14 вересня, відбулися шість матчів.

Група А

Єдиний гол Назарія Богомаза в першому таймі дозволив Ужгороду на виїзді здолати Реал Фарму.

Реал Фарма — Ужгород 0:1

Гол: Богомаз, 26

Попередження: Гайваненко, Кур'яков, А. Лиховидов, Гранчар — Емере, Ільчук, Антошин

Ідентичного успіху досягла Куликів-Білка у виїзному протистоянні з Самбір-Нивою-2.

Самбір-Нива-2 (Тернопіль) — Куликів-Білка 0:1

Гол: Михайлів, 21 (автогол)

Попередження: Бац, Мендрук — Калинчук, Іванченко, Пилипчук, Данкович

Пробій зазнав першої в сезоні поразки, поступившись удома другій команді Руху.

Пробій — Рух-2 2:3

Голи: Оринчак, 49, Сондей, 77 (пен.) — Квас, 43, Кітела, 56, Бойко, 81

Попередження: Пархуць, Харук — Квас, Шайда, Ванівський

Вилучення: Феліпович, 69 — Поповський, 69

Група Б

Гірник-Спорт у компенсований час вирвав домашню звитягу над Локомотивом.

Гірник-Спорт — Локомотив 1:0

Гол: Козловський, 90+4

Попередження: Чібуезе, Місержи — Доброхотов, Кобак, Янюк

Вилучення: Чібуезе, 90+2 (друге попередження)

Переможцями з дуелі других команд Металіста-1925 та Олександрії вийшли гості.

Металіст 1925-2 — Олександрія-2 1:2

Голи: Обінайя, 71 (пен.) — Погорілий, 34, Плакса, 64

Попередження: Смітюх — Астаф'єв

Вінницька Нива поступилася на виїзді Чайці, яка наприкінці зустрічі залишилася в меншості.

Чайка — Нива (Вінниця) 2:1

Голи: Гуськов, 44, Савчук, 61 — Загорулько, 52

Попередження: Шморгун, Савчук, Гуськов, Духота — Меженський, Євтіхов

Вилучення: Гуськов, 90+4 (друге попередження)

Зазначимо, що завтра, 15 вересня, відбудеться матч Вільхівці — Скала 1911, а післязавтра Колос-2 прийматиме Ворсклу-2.