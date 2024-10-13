Програму чергового туру було закрито трьома матчами.
Фото Пробій
13 жовтня 2024, 17:22
У рамках десятого туру української Другої ліги-2024/25 у неділю, 13 жовтня, відбулися три поєдинки.
Група А
Реал Фарма уникнув шостої поспіль поразки, зігравши внічию з Реверою 1908 на виїзді.
Ревера 1908 — Реал Фарма 1:1
Голи: Шостак, 45+1 — Меленчук, 67
Пробій у вольовому стилі здолав Вільхівці на виїзді завдяки дублю Богдана Оринчака.
Вільхівці — Пробій 1:2
Голи: Базаров, 3 — Оринчак, 45+1, 62
Група Б
Переможна хода (сім матчів) другої команди Колоса перервалася в домашньому поєдинку з Чайкою.
Колос-2 — Чайка 1:1
Голи: Рубльов, 10 — Савчук, 68