Ігровий день у третьому дивізіоні України видався досить результативним.
Фото Металіст 1925
25 жовтня 2024, 16:55
У рамках 12-го туру української Другої ліги-2024/25 у п'ятницю, 25 жовтня, відбулися три матчі.
Група А
Пробій ще в першому таймі встановив підсумковий результат домашньої зустрічі з другою командою тернопільської Ниви.
Пробій - Самбір-Нива-2 3:0
Голи: Сондей, 21, Оринчак, 30, Ріжко, 42
Група Б
Чайка з ідентичним рахунком, але на виїзді, розібралася з другою командою Металіста 1925, тричі уразивши її ворота в другому таймі.
Металіст 1925-2 — Чайка 0:3
Голи: Венгер, 51, Євстратенко, 64, Музиченко, 84
Попередження: Гармаш — Савчук, Сичевський
Гірник-Спорт у вольовому стилі впорався з Черніговом, якому довелося догравати домашній поєдинок у меншості через вилучення.
Чернігів — Гірник-Спорт 1:2
Голи: Порохня, 28 — Тяпкін, 42, Страшкевич, 69
Попередження: Мироненко, Порохня, Сахно, Романченко — Страшкевич, Студенко, Шептіцький
Вилучення: Порохня, 75 (друге попередження)