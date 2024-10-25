Украина: Вторая лига

Ігровий день у третьому дивізіоні України видався досить результативним.

У рамках 12-го туру української Другої ліги-2024/25 у п'ятницю, 25 жовтня, відбулися три матчі.

Група А

Пробій ще в першому таймі встановив підсумковий результат домашньої зустрічі з другою командою тернопільської Ниви.

Пробій - Самбір-Нива-2 3:0

Голи: Сондей, 21, Оринчак, 30, Ріжко, 42

Група Б

Чайка з ідентичним рахунком, але на виїзді, розібралася з другою командою Металіста 1925, тричі уразивши її ворота в другому таймі.

Металіст 1925-2 — Чайка 0:3

Голи: Венгер, 51, Євстратенко, 64, Музиченко, 84

Попередження: Гармаш — Савчук, Сичевський

Гірник-Спорт у вольовому стилі впорався з Черніговом, якому довелося догравати домашній поєдинок у меншості через вилучення.

Чернігів — Гірник-Спорт 1:2

Голи: Порохня, 28 — Тяпкін, 42, Страшкевич, 69

Попередження: Мироненко, Порохня, Сахно, Романченко — Страшкевич, Студенко, Шептіцький

Вилучення: Порохня, 75 (друге попередження)