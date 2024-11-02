Украина: Вторая лига

Відбувся черговий перенесений матч.

У перенесеному матчі п'ятого туру Другої ліги Тростянець на своєму полі впевнено обіграв дубль Колоса з рахунком 2:0.

Перемогу команді Юрія Бакалова принесли забиті м'ячі у виконанні Владислава Тишинінова, який реалізував пенальті, та Михайла Сергійчука.

Після 11 ігор Тростянець набрав 17 очок та посідає шосте місце у Другій лізі у групі В. У Колоса-2 29 очок та перше місце.

Тростянець — Колос-2 2:0

Голи: Тишинінів, 53 (пен), Сергійчук, 85.