Украина: Вторая лига 02 листопада 2024, 15:18 Друга ліга: Тростянець сильніший за дубль Колоса Відбувся черговий перенесений матч. ФК Тростянець 02 листопада 2024, 15:18 У перенесеному матчі п'ятого туру Другої ліги Тростянець на своєму полі впевнено обіграв дубль Колоса з рахунком 2:0. Перемогу команді Юрія Бакалова принесли забиті м'ячі у виконанні Владислава Тишинінова, який реалізував пенальті, та Михайла Сергійчука. Після 11 ігор Тростянець набрав 17 очок та посідає шосте місце у Другій лізі у групі В. У Колоса-2 29 очок та перше місце. Тростянець — Колос-2 2:0 Голи: Тишинінів, 53 (пен), Сергійчук, 85. Група Б 1 Колос-2 12 9 2 1 20 7 13 29 2 Олександрія-2 12 7 3 2 24 11 13 24 3 Чернігів 12 6 4 2 17 7 10 22 4 Гірник-Спорт 12 6 1 5 14 13 1 19 5 Тростянець 11 4 5 2 17 8 9 17 6 Локомотив Київ 12 5 2 5 17 18 -1 17 7 Чайка 12 3 5 4 9 12 -3 14 8 Нива Вінниця 12 3 1 8 10 20 -10 10 9 Ворскла-2 12 3 0 9 10 24 -14 9 10 Металіст 1925-2 11 1 1 9 14 32 -18 4 Команди Колос-2 Тростянець Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте