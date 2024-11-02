У перенесеному матчі п'ятого туру Другої ліги Тростянець на своєму полі впевнено обіграв дубль Колоса з рахунком 2:0.

Перемогу команді Юрія Бакалова принесли забиті м'ячі у виконанні Владислава Тишинінова, який реалізував пенальті, та Михайла Сергійчука.

Після 11 ігор Тростянець набрав 17 очок та посідає шосте місце у Другій лізі у групі В. У Колоса-2 29 очок та перше місце.

Тростянець — Колос-2 2:0
Голи: Тишинінів, 53 (пен), Сергійчук, 85.

Група Б
1 Колос-2 12 9 2 1 20 7 13 29
2 Олександрія-2 12 7 3 2 24 11 13 24
3 Чернігів 12 6 4 2 17 7 10 22
4 Гірник-Спорт 12 6 1 5 14 13 1 19
5 Тростянець 11 4 5 2 17 8 9 17
6 Локомотив Київ 12 5 2 5 17 18 -1 17
7 Чайка 12 3 5 4 9 12 -3 14
8 Нива Вінниця 12 3 1 8 10 20 -10 10
9 Ворскла-2 12 3 0 9 10 24 -14 9
10 Металіст 1925-2 11 1 1 9 14 32 -18 4