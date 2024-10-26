Сьогодні, 26 жовтня, відбулися чергові матчі 12 туру Другої ліги України.

Група А

У першому матчі дубль львівського Руху в гостях обіграв дубль житомирського Полісся з рахунком 2:0. Перемогу львів'янам забезпечили голи Андрія Кітели та Михайла Дзюня.

Полісся-2 — Рух-2 0:2
Голи: Кітела, 1, Дзюнь, 18.

У другому матчі Реал Фарма у гостях здобула перемогу над Вільхівцями з рахунком 2:1. Гості відкрили рахунок на 13 хвилині, коли Микола Лиховидов реалізував пенальті, а потім на 62 хвилині Дмитро Нємчанінов зрівняв цифри на табло. На 81 хвилині переможним голом відзначився Максим Марченко.

Вільхівці — Реал Фарма 1:2
Голи: Нємчанінов, 62 — Лиховидов, 13 (пен), Марченко, 81.

Група А
1 Пробій 12 8 2 2 24 8 16 26
2 Рух-2 Львів 12 8 2 2 23 11 12 26
3 Полісся-2 12 6 2 4 22 14 8 20
4 Куликів-Білка 11 6 2 3 18 11 7 20
5 Скала 1911 11 5 2 4 12 10 2 17
6 Ужгород 11 3 4 4 13 16 -3 13
7 Ревера 1908 11 3 3 5 12 18 -6 12
8 Вільхівці 12 3 2 7 12 19 -7 11
9 Нива-2 Тернопіль 12 3 2 7 9 20 -11 11
10 Реал Фарма 12 2 1 9 7 25 -18 7

Група Б

У єдиній грі дубль Колоса впевнено обіграв київський Локомотив із рахунком 3:1. Перемогу ковалівцям принесли голи у виконанні Ігоря Харатіна, Сергія Басова та Дениса Хруля. За гостей автоголом відзначився Богдан Сокіл.

Колос-2 — Локомотив Київ 3:1
Голи: Харатін, 22 (пен), Басов, 42, Хруль, 48 — Сокол, 4 (автогол).

Група Б
1 Колос-2 11 9 2 0 20 5 15 29
2 Чернігів 12 6 4 2 17 7 10 22
3 Олександрія-2 11 6 3 2 20 11 9 21
4 Гірник-Спорт 12 6 1 5 14 13 1 19
5 Локомотив Київ 12 5 2 5 17 18 -1 17
6 Чайка 12 3 5 4 9 12 -3 14
7 Тростянець 9 2 5 2 9 7 2 11
8 Нива Вінниця 11 3 1 7 10 16 -6 10
9 Ворскла-2 11 3 0 8 9 18 -9 9
10 Металіст 1925-2 11 1 1 9 14 32 -18 4