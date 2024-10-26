Відбулися чергові матчі Другої ліги України.
Полісся-2 – Рух-2, ФК Рух
26 жовтня 2024, 15:43
Сьогодні, 26 жовтня, відбулися чергові матчі 12 туру Другої ліги України.
Група А
У першому матчі дубль львівського Руху в гостях обіграв дубль житомирського Полісся з рахунком 2:0. Перемогу львів'янам забезпечили голи Андрія Кітели та Михайла Дзюня.
Полісся-2 — Рух-2 0:2
Голи: Кітела, 1, Дзюнь, 18.
У другому матчі Реал Фарма у гостях здобула перемогу над Вільхівцями з рахунком 2:1. Гості відкрили рахунок на 13 хвилині, коли Микола Лиховидов реалізував пенальті, а потім на 62 хвилині Дмитро Нємчанінов зрівняв цифри на табло. На 81 хвилині переможним голом відзначився Максим Марченко.
Вільхівці — Реал Фарма 1:2
Голи: Нємчанінов, 62 — Лиховидов, 13 (пен), Марченко, 81.
|Група А
|1
|
|Пробій
|12
|8
|2
|2
|24
|8
|16
|26
|2
|
|Рух-2 Львів
|12
|8
|2
|2
|23
|11
|12
|26
|3
|
|Полісся-2
|12
|6
|2
|4
|22
|14
|8
|20
|4
|
|Куликів-Білка
|11
|6
|2
|3
|18
|11
|7
|20
|5
|
|Скала 1911
|11
|5
|2
|4
|12
|10
|2
|17
|6
|
|Ужгород
|11
|3
|4
|4
|13
|16
|-3
|13
|7
|
|Ревера 1908
|11
|3
|3
|5
|12
|18
|-6
|12
|8
|
|Вільхівці
|12
|3
|2
|7
|12
|19
|-7
|11
|9
|
|Нива-2 Тернопіль
|12
|3
|2
|7
|9
|20
|-11
|11
|10
|
|Реал Фарма
|12
|2
|1
|9
|7
|25
|-18
|7
Група Б
У єдиній грі дубль Колоса впевнено обіграв київський Локомотив із рахунком 3:1. Перемогу ковалівцям принесли голи у виконанні Ігоря Харатіна, Сергія Басова та Дениса Хруля. За гостей автоголом відзначився Богдан Сокіл.
Колос-2 — Локомотив Київ 3:1
Голи: Харатін, 22 (пен), Басов, 42, Хруль, 48 — Сокол, 4 (автогол).
|Група Б
|1
|
|Колос-2
|11
|9
|2
|0
|20
|5
|15
|29
|2
|
|Чернігів
|12
|6
|4
|2
|17
|7
|10
|22
|3
|
|Олександрія-2
|11
|6
|3
|2
|20
|11
|9
|21
|4
|
|Гірник-Спорт
|12
|6
|1
|5
|14
|13
|1
|19
|5
|
|Локомотив Київ
|12
|5
|2
|5
|17
|18
|-1
|17
|6
|
|Чайка
|12
|3
|5
|4
|9
|12
|-3
|14
|7
|
|Тростянець
|9
|2
|5
|2
|9
|7
|2
|11
|8
|
|Нива Вінниця
|11
|3
|1
|7
|10
|16
|-6
|10
|9
|
|Ворскла-2
|11
|3
|0
|8
|9
|18
|-9
|9
|10
|
|Металіст 1925-2
|11
|1
|1
|9
|14
|32
|-18
|4