Украина: Вторая лига

Відбулися чергові матчі Другої ліги України.

Сьогодні, 26 жовтня, відбулися чергові матчі 12 туру Другої ліги України.

Група А

У першому матчі дубль львівського Руху в гостях обіграв дубль житомирського Полісся з рахунком 2:0. Перемогу львів'янам забезпечили голи Андрія Кітели та Михайла Дзюня.

Полісся-2 — Рух-2 0:2

Голи: Кітела, 1, Дзюнь, 18.

У другому матчі Реал Фарма у гостях здобула перемогу над Вільхівцями з рахунком 2:1. Гості відкрили рахунок на 13 хвилині, коли Микола Лиховидов реалізував пенальті, а потім на 62 хвилині Дмитро Нємчанінов зрівняв цифри на табло. На 81 хвилині переможним голом відзначився Максим Марченко.

Вільхівці — Реал Фарма 1:2

Голи: Нємчанінов, 62 — Лиховидов, 13 (пен), Марченко, 81.

Група А 1 Пробій 12 8 2 2 24 8 16 26 2 Рух-2 Львів 12 8 2 2 23 11 12 26 3 Полісся-2 12 6 2 4 22 14 8 20 4 Куликів-Білка 11 6 2 3 18 11 7 20 5 Скала 1911 11 5 2 4 12 10 2 17 6 Ужгород 11 3 4 4 13 16 -3 13 7 Ревера 1908 11 3 3 5 12 18 -6 12 8 Вільхівці 12 3 2 7 12 19 -7 11 9 Нива-2 Тернопіль 12 3 2 7 9 20 -11 11 10 Реал Фарма 12 2 1 9 7 25 -18 7

Група Б

У єдиній грі дубль Колоса впевнено обіграв київський Локомотив із рахунком 3:1. Перемогу ковалівцям принесли голи у виконанні Ігоря Харатіна, Сергія Басова та Дениса Хруля. За гостей автоголом відзначився Богдан Сокіл.

Колос-2 — Локомотив Київ 3:1

Голи: Харатін, 22 (пен), Басов, 42, Хруль, 48 — Сокол, 4 (автогол).