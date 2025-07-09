Україна: Друга ліга

За команду виступають два колишні гравці київського Динамо — Денис Гармаш та Сергій Рибалка.

Колишній головний тренер чернігівської Десни Олександр Рябоконь очолив Лісне. Про це повідомляє прес-служба клубу.

"Олександр Рябоконь, 61-річний фахівець із чвертьстолітнім досвідом роботи на професійному рівні, прийняв ФК Лісне. З початку 2025 року він виконував обов'язки тренера-консультанта та зробив свій внесок у виграш нашою командою Кубка Київщини.

38-річний Денис Скепський, який тренував Лісне протягом двох попередніх місяців, працюватиме помічником нового наставника та на рівні Другої ліги", — сказано у заяві клубу.

Додамо, що з 2012 по 2022 рік Рябоконь очолював Десну, яка припинила свої виступи після повномасштабного вторгнення рф.

У складі Лісне, який став переможцем Кубка Київщини-2025, виступають двоє колишніх гравців київського Динамо — Денис Гармаш та Сергій Рибалка.

Нагадаємо, старт нового сезону у Другій лізі заплановано на 26 липня.