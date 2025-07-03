Україна: Друга ліга

Також ПФЛ презентувала календар майбутнього сезону.

Професійна футбольна ліга оголосила, що наступний сезон Другої ліги України-2025/26 проходитиме у три кола.

Традиційно команди розбиті на дві групи за територіальним принципом, а ідея розширення календаря надійшла від клубів, які мають намір надати більше ігрової практики своїм гравцям.

Перші два кола пройдуть за звичайним стилем — домашній та виїзний матчі. У третьому колі команди проведуть по одній грі з кожною з команд відповідної групи.

Також ПФЛ провела жеребкування календаря Другої ліги, у якій візьмуть участь 23 клуби.

Розклад стартового туру Другої ліги

Друга ліга. Група А

Реал Фарма – Ужгород

Скала 1911 – Полісся-2

Лісове – Атлет

Вільхівці – Куликів-Білка

Нива Вінниця – Самбір-Нива-2

Друга ліга. Група Б

Ребел – Чорноморець-2

Гірник-Спорт – Тростянець

Пенуел – Чайка

Олександрія-2 – Діназ

Локомотив – Металург

Лівий Берег-2 – Колос-2

Повну версію календаря можна переглянути на офіційному сайті ПФЛ — група А та група Б.

Базовою датою першого туру є 26 липня.