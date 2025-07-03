Також ПФЛ презентувала календар майбутнього сезону.
Професійна футбольна ліга оголосила, що наступний сезон Другої ліги України-2025/26 проходитиме у три кола.
Традиційно команди розбиті на дві групи за територіальним принципом, а ідея розширення календаря надійшла від клубів, які мають намір надати більше ігрової практики своїм гравцям.
Перші два кола пройдуть за звичайним стилем — домашній та виїзний матчі. У третьому колі команди проведуть по одній грі з кожною з команд відповідної групи.
Також ПФЛ провела жеребкування календаря Другої ліги, у якій візьмуть участь 23 клуби.
Розклад стартового туру Другої ліги
Друга ліга. Група А
Реал Фарма – Ужгород
Скала 1911 – Полісся-2
Лісове – Атлет
Вільхівці – Куликів-Білка
Нива Вінниця – Самбір-Нива-2
Друга ліга. Група Б
Ребел – Чорноморець-2
Гірник-Спорт – Тростянець
Пенуел – Чайка
Олександрія-2 – Діназ
Локомотив – Металург
Лівий Берег-2 – Колос-2
Повну версію календаря можна переглянути на офіційному сайті ПФЛ — група А та група Б.
Базовою датою першого туру є 26 липня.