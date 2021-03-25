ЧМ-2022. Отбор

Представители спортивной прессы Франции оказались не готовы к столь успешной обороне со стороны сборной Украины.

В то время как сборная Украины и переживающие за ее судьбу в квалификации к чемпионату мира-2022 болельщики выражают удовлетворение результатом поединка первого тура на поле сборной Франции (1:1), пресса на родине "Les Bleus" была готова после отчетной игры в прямом смысле распылить своих футболистов по страницам свеженапечатанных газет.

Франция — Украина 1:1 Видео голов и обзор матча

France Football

"Канте и Рабио не обладают творческими способностями" — в одном из своих материалов по поединке на Стад-де-Франс издание France Football находит именно в этом причину потери очков национальной командой Франции.

"Они впервые сыграли в паре в центре поля, и символизировали собой провал нашей сборной. Столкнувшись со столь оборонительным стилем от украинской команды, гарантировать устойчивость блока атак от "синих" не было непреодолимой задачей. Несмотря на это, Рабио и Канте явно переигрывали в данной роли.

При этом, на счету Нголо была явная техническая ошибка в эпизоде с пропущенным голом, что попросту перечеркнуло все его старания по игре на оборону до этого. Адриен был полезен в отборе, но мяч между линиями практически не передвигал — заменой Погба он так и не стал. Игра пары Павар – Коман на правом фланге была намного интереснее, чем исполнение от Эрнандеса и Мбаппе на противоположной стороне. Причина этому очевидна — Рабио".

При этом, издание акцентировало внимание на двух противоположностях в поведении футболистов Франции на поле в этот вечер. "Как Вам сказать? Два лица… Эта сборная Франции — двуликая! Вот и все! — начал свой обзор поединка один из редакторов FF, — Нет совершенно никаких аналогий с осенним противостоянием против "убитой" COVID-19 "Збірной" (что характерно, французский журналист использует именно такое наименование в отношении нашей команды, "Sbirna").

Поначалу, у нас сложилось впечатление, что Андрей Шевченко в очередной раз хочет провести неудачный вечер вместе со своей командой: Коман развлекался с Матвиенко на своем фланге, а в обороне Украины футболисты перемещались без особого рисунка. Однако, Мбаппе на противоположной стороне так и не смог поддержать своего партнера, поэтому игрока Баварии постепенно начали зажимать.

Факт остается фактом: самоуверенная сборная Франции злоупотребляла своим превосходством над Украиной. Они так и остались лучшими только на бумаге. Игроков Дешама банально не хватило на игру после перерыва. Много пассивности в атаке позволили Украине завладеть ситуацией, и соперники воспользовались неудачной игрой Канте на своей половине в начале второго тайма.

Выступление, которое, как мы надеемся, вакцинирует "синих" от вируса самоуверенности".

L’Équipe

В чем-то схожей были и позиция другого французского издания — L’Équipe. Во всяком случае, их обзорная статья начинается со слов "Порка, которую "синие" устроили Украине в товарищеском матче 7 октября 2020 года, казалось в этот вечер отдаленной от нас на световые годы".

В дальнейшем редакторы аргументируют свою позицию следующим образом: "Соперники показали, что, когда речь идет об игре на результат, они способны показать себя как один из высококлассных коллективов Европы. Франция попыталась взять игру с наскока, но упущенные моменты Мбаппе и Жиру не позволили ей этого сделать. В дальнейшем, произошел феноменальный гол Гризманна, после нахождения в позиции с подозрением на офсайд со стороны Павара, однако игра в полной мере так и не перешла под контроль нашей команды.

Французы задремали после перерыва, и украинцы этим воспользовались в полной мере. Кроме срезавшейся подачи от Эрнандеса, вспомнить моменты у хозяев, на фоне пропущенного мяча, было крайне сложно. При этом, стоит вспомнить момент с подкатом Кимпембе против Яремчука на 43-й минуте, после которого Штилер мог наказать Францию назначением пенальти.

Отмечает издание также и тот факт, что их команда, по данным статистического портала Opta, проиграла впервые с 2006 года, не допустив ни одного удара в створ своих ворот".

Le Parisien

"Подвох от "синих", которого мы не ждали", — очередное французского издание выразило эмоции от "шоковой терапии" в исполнении их сборной.

"Безвкусная и скучная подача к старту отборочной кампании на чемпионат мира-2022. Мы только начали, но уже потеряли два очка, поэтому две следующие игры должны будут исправлять эту ситуацию. Этот созыв "синих", по всей видимости, уважает историю, раз уж так вяло играет на старте квалификации. Эта ничья сужает пространство для маневра команды Дешама, которая оказалась не готова сразу включаться в борьбу против нетривиально сыгравшего соперника.

Франция буксовала в матче, который совершенно к этому не предрасполагал, лишь поначалу лишив нас скуки наблюдать за происходящем на поле. Центр поля переходился без сопротивления со стороны соперников, но в завершении напрочь отсутствовал креатив. Украина не очаровала своей игрой, но добилась необходимого ей результата, даже не сумев ни разу пробить в створ ворот. Следовательно, ее тактика была изначально верной".

Отдельным комментарием издание удостоило определенных исполнителей в составе сборной Франции: "Гризманн работает в Каталонии фрилансером, время от времени забивая по 8 голов в чемпионате, но в сборной расцветает по-настоящему. Он забил важный гол в этот вечер. Кингсли Коман был также активен на чужой половине, но его перемещения редко завершались конкретным созданием ситуаций.

"Синие", словно коты, мурлыкали в полудреме, лишь изредка просыпаясь от грохота столкновений Нголо Канте со своими соперниками. Он многое сделал для команды в этот вечер, даже несмотря на свою ошибку. Будь у Франции еще 10 таких Канте, победа была бы в наших руках".

Le Monde

Завершаем наш обзор французской прессы со статьи парижского издания с заголовком ""Синие" на ручнике начинают квалификацию против Украины".

"Реалии отчетного вечера были такими же, как и январская ночь в Киеве. Украина вернулась из Сен-Дени с нулевым показателем ударов в створ, но с одним баллом в своем активе — то, за чем она и приехала в нашу страну. Это было маленькое математическое спортивное чудо, осуществление которого, во многом, обязано соучастию французской команды.

Удар Сидорчука на 57-й минуте, который даже не шел в створ ворот — финиш для нашей команды, но украинцы наказали Францию за то, что на была не до конца собранной в обороне. Бесплодное владение, соперник, окапывающийся у своей штрафной, и неудачный пропущенный мяч — это дайджест событий для "синих" после этого поединка. Максимум разочарования, который только может принести матч отборочного раунда.

Дешам прекрасно знает историю национальной команды — с 1990 года мы лишь один раз начинали квалификацию с победы (над Финляндией осенью 2012 года — ред.). Остается лишь верить в то, что сборной нравиться терять очки в начале, чтобы потом усложнять себе жизнь. Чемпионат мира мы взяли, начав с ничьей против Беларуси (0:0), об этом тоже стоит помнить.

Франция провела много работы над тем, чтобы этот матч прошел достаточно легко. Соперник построился по схеме 5-4-1 — ноу-хау от Шевченко, который отлично изучил 1:7 в товарищеском матче прошлой осенью. Мы все равно доминировали, но потеряли очки в матче против соперника, который был представлен нам как наиболее сильный в группе.

Дешам сам себя переиграв, выпустил Комана для атакующего построения, вместо Погба для более размеренного контроля мяча. У Франции не было связей между линиями, что привело к подобным последствиям. Как итог, "синие" должны набирать шесть очков в двух следующих матчах в обязательном порядке".

В следующем туре сборная Франции первой из нашей группы совершит визит к Казахстану.