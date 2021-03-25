ЧМ-2022. Отбор

Впереди у команды Андрея Шевченко матчи с Финляндией и Казахстаном.

Делегация сборной Украины вернулась в Киев после проведения стартового матча отборочного цикла чемпионата мира 2022 года против Франции (1:1).

Уже сегодня подопечные Андрея Шевченко начнут подготовку к ближайшим матчам отбора против Финляндии и Казахстана.

Напомним, что во втором матче отборочного этапа ЧМ-2022 сборная Украины сыграет против Финляндии. Эта игра состоится 28 марта. Через три дня — 31 марта — команда Шевченко примет Казахстан.

Ранее Football.ua проанализировал игру сборной Украины в матче с Францией.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.