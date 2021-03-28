ЧМ-2022. Отбор

На счету сербского форварда 39 мячей в футболке национальной команды.

Вчера, 27 марта, прошел поединок второго тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года, в котором сборная Сербии и Португалии разошлись миром (2:2).

Первый мяч в ворота португальской команды забил нападающий Фулхэма Александар Митрович, для которого этот гол стал 39-м в составе сборной Сербии.

По информации Gracenote Live, Митрович стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды Сербии (Югославии). Предыдущий рекорд в 38 голов удерживал Степан Бобек еще с середины 50-х годов.

Видеообзор скандального матча Сербия — Португалия можно посмотреть на Football.ua.

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