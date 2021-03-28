ЧМ-2022. Отбор
На счету сербского форварда 39 мячей в футболке национальной команды.
Александар Митрович (справа), Getty Images
28 марта 2021, 08:59
Вчера, 27 марта, прошел поединок второго тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года, в котором сборная Сербии и Португалии разошлись миром (2:2).
Первый мяч в ворота португальской команды забил нападающий Фулхэма Александар Митрович, для которого этот гол стал 39-м в составе сборной Сербии.
По информации Gracenote Live, Митрович стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды Сербии (Югославии). Предыдущий рекорд в 38 голов удерживал Степан Бобек еще с середины 50-х годов.
Видеообзор скандального матча Сербия — Португалия можно посмотреть на Football.ua.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.