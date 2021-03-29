ЧМ-2022. Отбор

Беспроигрышная серия испанской сборной длится с 1993 года.

В поединке второго тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года сборная Испании минимально обыграла Грузию со счетом 2:1.

По информации Gracenote Live, беспроигрышная серия сборной Испании в отборочных матчах чемпионатов мира продлилась уже до 65 поединков. Из них испанцы выиграли 51 матч. Это абсолютный рекорд среди сборных в истории отборочных циклов ЧМ.

В последний раз сборная Испании проиграла в отборе Дании (0:1) — игра прошла 31 марта 1993 года.

Видеообзор матча Грузия — Испания можно посмотреть на Football.ua.

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