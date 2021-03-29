ЧМ-2022. Отбор
Представляем вашему вниманию видео лучших моментов отборочного поединка чемпионата мира 2022 года.
Сан-Марино - Венгрия, valogatott.mlsz.hu
29 марта 2021, 12:11
В поединке второго тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года сборная Венгрии в гостях не испытала проблем с национальной командой Сан-Марино (3:0).
Команда Марко Росси открыла счет на 13-й минуте, благодаря голу в исполнении Салаи, а затем в заключительной части матчи венгры довели счет до разгромного усилиями Шаллаи и Николича.
Видео голов и обзор матча:
Сан-Марино — Венгрия 0:3
Голы: Салаи, 13, Шаллаи, 71, Николич 88