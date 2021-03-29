ЧМ-2022. Отбор

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов отборочного поединка чемпионата мира 2022 года.

В поединке второго тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года сборная Венгрии в гостях не испытала проблем с национальной командой Сан-Марино (3:0).

Команда Марко Росси открыла счет на 13-й минуте, благодаря голу в исполнении Салаи, а затем в заключительной части матчи венгры довели счет до разгромного усилиями Шаллаи и Николича.

Видео голов и обзор матча:

Сан-Марино — Венгрия 0:3

Голы: Салаи, 13, Шаллаи, 71, Николич 88