ЧМ-2022. Отбор

Football.ua вместе с партнером проекта, ТМ Львівське, оценивает действия футболистов сборной Украины в поединке квалификации к чемпионату мира-2022.

Если считать, что ничейный исход встречи с действующими чемпионами мира вскружил голову футболистам команды Шевченко, то потеря, а именно так стоит расценивать результат домашней игры против Финляндии, очков в отчетный вечер должна была вернуть их обратно в суровую реальность. "Сине-желтые" настолько упорно подходили к своему забитому мячу, что пропущенный гол в ответ выглядел, откровенно, "дешево". Впрочем, после таких игр остается только ждать реакции тренерского штаба, ведь игроки и сами знают, кто и где допустил огрехи.

По итогам голосования, при поддержке спонсора Сборной Украины ТМ Львівське, приз "Лев матчу" получил полузащитник Руслан Малиновский.

Он вел нашу команду в атаку, несмотря на многочисленные попытки соперников закрыть его убийственную левую ногу.

Football.ua оценивает игру футболистов сборной Украины в матче на стадионе НСК Олимпийский (по 10-балльной шкале).

Украина

Георгий Бущан — 6,0. В этом матче не было ситуаций, когда можно было с уверенностью сказать, что голкипер сборной Украины спас свои ворота. Быть может, момент со столкновением с Забарным на дальнем выходе из ворот походил на подобное, но та ситуация была лишь образцом неслаженных действий нашей обороны, причину возникновения которых еще надо отыскать. В остальных ситуациях Бущан делал то, что и требовалось бы от любого голкипера. От пенальти в исполнении Пукки не спас лишь немногим, поэтому даже в этом моменте предъявить ему претензии будет очень сложно.

Александр Караваев — 7,0. На свой голевой пас в этом матче правый фланговый защитник отпахал в полной мере. Как и полагалось духу игры, Караваев большую часть времени находился на чужой половине поля, и прекрасно выбирал моменты для входа внутрь чужой штрафной. Где-то не хватало уверенности в завершении имевшихся моментов, но и финнам надо отдать должное — "рабочие" ноги наших футболистов они учили точно не один день. Минимальное количество брака, уверенная игра один в один, а также результативное действие — очень достойный результат в столь напряженном матче.

Илья Забарный — 4,0. То странное чувство, когда центральный защитник нашей сборной сумел комбинировать по ходу поединка предельную точность передач с далеко не самым удачным выбором позиции в обороне, но в конце игры сорвался, и окончательно испортил впечатление от своей игры. У Забарного не было много моментов для того, чтобы показать себя с наилучшей стороны, однако где-то его можно было похвалить за действия перед своей штрафной, а где-то… В общем, вы и сами все видели.

Николай Матвиенко — 6,0. В отличии от своих соратников по центру обороны, Матвиенко допускал куда меньшее количество ошибок по ходу поединка, поэтому выглядел в наиболее выигрышном свете. По большому счету, усредненную позицию Николая даже можно считать местом опорного полузащитника с функциями разыгрывающего, но если с передачами на короткую дистанцию проблем не возникало, то его длинные переводы финны читали достаточно легко.

Виталий Миколенко — 4,5. И ведь неплохо держался наш левый центральный защитник по ходу всего поединка, успевая блокировать удары соперников, и подстраховывая Соболя в зоне своих действий. Да и в позиционных атаках способность Миколенко отдать качественную подачу в штрафную пригождалась. Но момент в конце матча, как и в случае с Забарным, испортил всю картину. До сих пор нет четкого понимания, что именно хотел сделать в своем дриблинге один из наших центральных защитников.

Эдуард Соболь — 5,0. Если сравнивать степень вовлеченности Соболя в атакующие действия в играх против Динамо Киев в Лиге Европы УЕФА и в отчетном поединке, то, безусловно, на клубном уровне Эдуард мог позволить себе большее. Партнеры неплохо погоняли его передачами по флангу в первом тайме, а во второй половине, так и вовсе, наш игрок левого края находился непосредственно у чужой штрафной. Однако, возникли проблемы с доставкой мяча на острие атаки, поэтому большинство этих перемещений оказались в итоге невостребованными.

Евгений Макаренко — 6,0. Если делать оценку действий нашего опорного полузащитника исключительно с точки зрения обороны, то какие могут быть к нему вопросы? Подчистую выигранный верх дополняли предельно успешные эпизоды борьбы один в один, и минимальное количество ошибок. Даже дриблинг, какой-никакой, но присутствовал. Бонусом также служила более высокая, нежели у Сидорчука, подвижность игрока на футбольном поле. В целом, тренерский штаб сборной сделал правильный выбор на эту игру в данном амплуа.

Александр Зинченко — 6,0. Новоиспеченный капитан сборной Украины отрабатывает доверенную ему роль на все 100%, ведь уже по ходу первого тайма режиссеры трансляции сумели составить подборку его эмоциональных реакций на действия партнеров по команде. Зинченко старался быть везде, что только подтверждает его итоговая тепловая карта, а также имел стабильный пас в одно касание, что позволяло поддерживать темп наших атак. Единственное, что совсем у него не получалось — разводить мяч по флангам длинными передачи. И пусть мы сейчас и не видим Александра в линии атаки так часто, как бы нам того хотелось, но его роль в этом созыве состоит уже совершенно в другом.

Александр Зубков — 5,5. Представитель венгерского Ференцвароша прекрасно смотрелся в матчах Лиги наций УЕФА, когда сборной Украины надо было играть от мяча, и стараться давить соперников на чужой половине поля. В контексте отчетной встречи ситуация была противоположной, а не самый оптимальный тонус Зубкова был добавлен к непривычной для него роли фактически второго форварда. Голевой момент в середине первого тайма у него, безусловно, был, и Андрей Шевченко точно мог бы рассказать своему подопечному о том, как надо завершать подобные подачи Руслана Малиновского, но историю эти беседы уже не перепишут.

Роман Яремчук — 5,0. Форвард был главной ударной силой нашей сборной в двух предыдущих кампаниях, поэтому видеть его явный спад в атакующих действиях, как минимум, неприятно. В этом матче Яремчук получал мяч у чужих владений уж точно чаще, чем в игре против Франции, но до качественно завершения свои действия так и не сумел довести. Нервный удар намного выше ворот и выстрел в соперника из неплохих позиций на флангах штрафной — это все, что удалось оформить Роману в этот вечер.

Жуниор Мораес — 7,0. Когда представитель донецкого Шахтера выходил на замену, голову невольно посещали воспоминания о его неудачных выступлениях по ходу текущего сезона. Однако Жуниору как-то сразу "побежалось", что и не было заметно какого-либо психологического давления со стороны. У него было два момента в этот вечер, из которых удалось по итогу извлечь только один, но такой важный и для него, и для команды, гол. Возможно, мы еще увидим его на поле в матче против Казахстана на фоне этого успеха, но в отчетной встрече это был удачный козырь от Шевченко.

Виктор Коваленко появился на поле последним в этом поединке, но подоспел как голу сборной Украины, хотя и не принимал участия в подготовке ситуации на правом фланге. Очевидная замена Шевченко в той ситуации, когда нам надо было поджимать соперника через дополнительную фигуру с атакующими навыками, но после выхода вперед по счету эта замена, отчасти, также обернулась против стабильности обороны "сине-желтых".