ЧМ-2022. Отбор

Football.ua представляет анализ поединка между Украиной и Финляндией.

Вчера национальная сборная Украины не сумела обыграть Финляндию, сыграв в Киеве на НСК Олимпийский 1:1. Попытаемся понять, почему же так произошло? И на что делал ставку тренерский штаб Андрея Николаевича Шевченко?

* В материале использованы статистические показатели аналитической компании Instat.

Достаточно неожиданно, но в матче против Финляндии мы опять увидели те же пять защитников в стартовом составе, как и в матче против сборной Франции. Единственным изменением стало то, что Виталий Миколенко с левого фланга сместился в центр вместо Сергея Кривцова, а место Миколенко занял Эдуард Соболь. Кстати, бывший помощник Мирчи Луческу Диего Лонго в интервью нашему журналисту Алексею Мацкевичу рассказывал о том, что, по его мнению, позиция левого центрального защитника в схеме с тремя центральными – наиболее подходящая позиция для Виталия Миколенко на футбольном поле.

В опорной зоне вполне ожидаемо Сергея Сидорчука заменил Евгений Макаренко, который в созидательной работе может принести гораздо больше пользы, чем капитан киевского Динамо. Рядом с Макаренко мы увидели привычный дуэт Малиновский-Зинченко, в атаке же мы увидели дуэт форвардов Яремчук-Зубков.

Такое расположение можно назвать достаточно относительным, ведь тактическая схема Украины была достаточно гибкой и отличалась одна от другой в разных фазах игры.

Стартовое расположение футболистов на поле говорило о том, что Украина вновь отказалась от игры флангами, не выпустив крайних полузащитников, но на деле стартовое расположение оказалось применимо лишь к фазе игры, когда Финляндия находилась в позиционном наступлении. В атакующей фазе расстановка украинской сборной менялась полностью.

Миколенко смещался с позиции центрального защитника и шел во фланг помогать Эдуарду Соболю, а на правый фланг к Караваеву смещался Александр Зубков. Таким образом в атакующей трети мы видели привычные 4-5-1, где Соболь выполнял роль левого полузащитника, Зубков правого, а Миколенко автоматически становился левым защитником.

Такая тактическая гибкость позволяла украинцам не терять "лишнего" игрока при атаках и сохранять большую плотность в обороне.

Но в этом заключалась и главная слабость такого манёвра. Ведь не всегда Миколенко удавалось успевать, и в атаке, и в обороне. Особенно в фазе перехода из атаки в оборону, когда у финнов получались быстрые вертикальные контратаки, Миколенко вынужден был на всех порах бежать в позицию левого центрального защитника, а Матвиенко и Забарный вдвоем действовали против форвардов гостей, пока их партнер возвращался.

Если проанализировать опасные эпизоды у ворот наших гостей, то украинцам чаще удавалось создавать опасные моменты, когда финны еще не успевали всей командой вернуться за линию мяча. Когда Финляндия закрывалась, то Украине оставалось разве что пытаться забить с помощью дальнего удара, так из 18 ударов целых 7 наносились из-за пределов штрафной. Кто-то скажет, что у Украины есть ряд футболистов, чьи дальние удары – это одно из сильных качеств нашей команды. В частности, такое можно сказать про Руслана Малиновского. Но и финны проделали "домашнюю работу" на пять с плюсом. Их опорники постоянно "висели" на ноге у наших полузащитников и не позволяли им должным образом подготовить свой дальний удар.

Перемещение Миколенко на левый фланг в атаках тем самым немного ограничивало возможность украинской сборной именно левым флангом выходить в быстрые атаки. Когда финны находились в фазе перехода из атаки в оборону, их защита была наиболее уязвимой, а потому, возможно, с тактикой в пять центральных защитников против Финляндии наш тренерский штаб все-таки немного перемудрил, ведь через ту зону выбегать в контратаки мы практически не имели никаких возможностей. Хороший момент с завершающим ударом Яремчука на 26-й минуте матча и гол Жуниора Мораеса – это как раз результат быстрых атак правым флангом. Но забей хотя бы одну из своих возможностей Александр Зубков, то все могло бы сложиться совсем по-другому для нашей команды, и мы бы сейчас говорили о гениальности тактических маневров.

Моменты у ворот финнов действительно создавались достаточно сложно, но все же они были. Гол Жуниора Мораеса, который сумел замкнуть фланговую передачу Караваева, был вполне логичен по тому, как развивались события на футбольном поле. В концовке встречи ошибка Виталия Миколенко позволила Финляндии зацепиться за ничью в этом матче. Но тут давайте отдадим должное и нашему сопернику, ведь 3 из 7 ударов они нанесли в заключительные 10 минут матча. Нельзя говорить, что ошибка Миколенко стала единственной возможностью финнов в этом матче. За пару минут до этого капитан гостей после подачи углового вполне мог сравнивать счет, но немного не попал в створ после удара головой. Да и показатель xG говорит о том, что минимум на один гол Финляндия в этом матче наиграла. (Украина – 1,81; Финляндия – 1,34).

В пропущенном голе можно отмечать и неудачную скидку Забарного, но все равно львиная доля вины в пропущенном голе на Миколенко. У нас все-таки есть оправдание для молодого защитника Динамо. Мы уже писали о том, что Виталий в этом матче вынужден был успевать, и в атаке, и в обороне, а потому проделал большой объем беговой и рывковой работы. Интересно было бы взглянуть на километраж Миколенко в этом матче, но по количеству ТТД он превзошел всех в этом поединке – 112 (столько же у Александра Зинченко). На последних минутах на фоне усталости мозговая деятельность функционирует не так хорошо, как при "свежих" ногах, а потому это могло стать причиной такой неубедительной игры нашего игрока в том эпизоде. Это первая ошибка Миколенко такого рода, а потому о какой-либо тенденции пока говорить рано.

Отдельно хотелось бы отметить Руслана Малиновского, который в этом матче старался быть настоящим лидером в середине поля и всеми силами пытался вести команду за собой. Так игрок Аталанты в этом поединке осуществил 11 обводок (на втором месте Зубков – 3), а также постоянно шел в борьбу – 25 единоборств за игру (на втором месте Макаренко – 13), правда, самым эффективным в единоборствах был все же Евгений Макаренко – 85% выигранной борьбы. И еще один любопытный статистический показатель – точность передач Ильи Забарного. Из 66 пасов защитник Динамо отдал все 66 точно своему партнеру.

* В материале использованы статистические показатели аналитической компании Instat.

Сергей Горбаченко, Football.ua