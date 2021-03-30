ЧМ-2022. Отбор

Наставник национальной команды предоставил отдых хавбеку Реала.

Полузащитник мадридского Реала Лука Модрич пропустит поединок третьего тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, в котором сборная Хорватии сыграет против Мальты. Об этом сообщает Marca.

Капитан "шашечных" провел два полных поединка на прошлой неделе, благодаря чему стал рекордсменом национальной команды по количеству проведенных матчей (135), опередив Дарио Срну.

Чтобы не перегружать своего лидера, наставник сборной Хорватии Златко Далич решил предоставить 35-летнему игроку отдых. При этом Лука останется в расположении команды до конца международной паузы.

Поединок Хорватия — Мальта состоится сегодня, 30 марта, в 21:45 по киевскому времени.

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