ЧМ-2022. Отбор

Football.ua вместе с партнером проекта, ТМ Львівське, анонсируют матч квалификации к ЧМ-2022 между сборными Украины и Казахстана.

Национальная сборная Украины в третьем туре отборочного цикла на чемпионат мира 2022-го года на своем поле встретится с национальной сборной Казахстана. Украинцы уже провели два поединка. И если результат первой встречи на выезде со сборной Франции стал своего рода приятной неожиданностью, то те же 1:1 в домашнем матче с финнами стали самым настоящим разочарованием.

Особо досадно, что Украина потеряла победу в матче против Финляндии на последних минутах в ситуации, которая не сулила ничего опасного нашим воротам. Виталий Миколенко допустил серьезную ошибку, будучи последним защитником. Проиграв позицию форварду гостей, защитник Динамо еще и завалил его на газон, заработав красную карточку и пенальти в ворота Бущана. Мы уже рассказывали, какова могла быть причина такой ошибки.

В матче против Казахстана уже без Виталия Миколенко и без Евгения Коноплянки, который травмировался в лагере сборной, украинцы попытаются добыть свою первую победу в этом отборочном цикле. Есть подозрения, что тренерский штаб национальной сборной Украины, оценив сильные и слабые стороны нашей команды, решил, что на предстоящем Евро-2020 мы будем играть именно в пять защитников, а потому во всех предстоящих матчах, скорее всего, стоит ожидать именно такую формацию, даже в играх с заведомо более слабыми командами.

Так и в матче против Казахстана мы прогнозируем, что тактическая схема будет, как и в предыдущих двух матчах. Вполне вероятно, что состав против Казахстана будет похож на тот, что вышел на поле в воскресенье против финнов.

Только в центре защиты появится Сергей Кривцов и будет отыгрывать среднего в тройке защитников, а Николай Матвиенко отыграет на позиции левого центрального. Также спрогнозируем появление в стартовом составе Николая Шапаренко, который был одним из лучших на поле в матче против Франции и Жуниора Мораеса, который сумел забить свой дебютный гол за украинскую сборную в матче против Финляндии.

Выбирай настоящего Льва матча, голосуй за лучшего игрока сборной сегодня в матче Украина — Казахстан, который начнется в 21:45. "Лев Матчу" – новая инициатива от спонсора "Львівське", где каждый болельщик может высказать свое мнение и отдать свой голос.

История противостояний

Казахстан сыграл всего лишь один поединок в отборочном цикле – домашний матч против сборной Франции. Перед тем поединком главный тренер Казахстана говорил о том, что его команда попробует сыграть против Франции в такой же футбол, как Украина, но уже к перерыву чемпионы мира обеспечили себе комфортное преимущество в два мяча. По итогу матч так и закончился со счетом 2:0 в пользу французов.

Украинская сборная просто обязана побеждать дома у Казахстана, иначе можно будет не только забыть о борьбе за первое место, а и в битве за вторую позицию не досчитаться нужных очков.

Напоминаем, что не так давно на нашем канале была викторина про сборную Украины. Проверьте, насколько хорошо вы знаете нашу национальную сборную.

Положение команд в рейтинге ФИФА

Украина – 24

Казахстан – 122

Статистика команд за последние 10 матчей

Комментарии тренеров и игроков перед матчем

Талгат Байсуфинов, главный тренер сборной Казахстана

"Сейчас перед нами стоит задача построить команду, которая играет в современный, красивый футбол. Но при этом играет на результат вне зависимости от статуса соперника. У нас неутешительная статистика встреч со сборной Украины. Где-то у нас были возможности зацепиться за очки, но все решало более высокое мастерство нашего соперника. Постараемся подправить эту статистику, но всех секретов раскрывать не буду".

Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины

"Мы к каждому сопернику готовимся по-разному. Опробовали две системы, которые работают. Будем выбирать ту, которая будет лучше. Ту, которую команда воспринимает лучше. Казахстан — команда, которая всегда борется до конца. Они играют вторым номером, будет непростой матч. Задача — выиграть команду, которая в Киеве постарается забрать у нас очки.

Легкой игры мы не ждем. Не имеет значение, с какой командой мы играем. Задача — попасть на чемпионат мира. Каждое очко важно. В сегодняшней ситуации с коронавирусом, было бы преступлением проводить встречи игроков с легендами сборной. Мы сдаем тесты каждые 2-3 дня. Доступ к команде ограничен. Есть порядок".

Жуниор Мораес, нападающий сборной Украины

"Мы хорошо играли в матче против Финляндии, но не смогли добиться необходимого результата. Сейчас, в следующей игре, против Казахстана, конечно, надо выиграть".

Сергей Сидорчук, полузащитник сборной Украины

"Насколько комфортно мы себя чувствуем в схеме с 3 защитниками? В принципе нормально. Мы играли по похожей структуре в Динамо у Сергея Реброва в последний год, мы играли 3-4-3 с двумя опорными. Эта схема мне понятна, но в сборной все равно есть свои нюансы, к которым приходится подстраиваться. Понятно, что шероховатости будут, но чем чаще мы будем использовать эту схему – тем легче будет".

Александр Караваев, защитник сборной Украины

"Готовимся к Казахстану. Была сегодня теория, разобрали моменты прошлой игры – хорошие оставили, плохие забыли. Готовимся, следующий матч – самый важный, нужно хорошо закончить – на мажорной ноте.

Матч с Финляндией? Нужно играть до конца, играть в свою игру, которую мы показывали до забитого мяча. Мы контролировали ход игры, особо Финляндия ничего не создавала. Потихоньку нагнетали, давили, имели свои моменты, а потом забили гол и немного перестали показывать свою игру и из-за этого начались проблемы.

Конечно, это только второй матч. Обидно, что потеряли два очка, но у нас есть еще матчи, в которых мы должны еще больше доказывать. На каждый из них выходить еще более сконцентрированными, на 100% выкладываться, чтобы в каждом матче забирать по три очка".

прогноз 3:0

Сергей Горбаченко, Football.ua