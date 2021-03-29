ЧМ-2022. Отбор

Защитник не сыграет в матче против Казахстана.

Виталий Миколенко уехал из лагеря национальной сборной Украины, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Защитник получил красную карточку за фол в своей штрафной площади в домашнем поединке против сборной Финляндии, а потому не поможет команде в игре с Казахстаном.

Также отмечается, что вся команда поддержала молодого защитника, ведь от ошибок никто не застрахован.

Матч Украина — Казахстан состоится 31 марта. Начало — в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.