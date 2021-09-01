ЧМ-2022. Отбор

Португальский нападающий не смог переиграть Базуну ударом с точки.

Сборная Португалии в рамках отборочного поединка к чемпионат мира-2022 принимает на своем поле Ирландию.

В начале матча португальская команда заработала одиннадцатиметровый удар, который взялся исполнять Криштиану Роналду.

Новичок Манчестер Юнайтед не смог переиграть голкипера ирландцев Базуну ударом с "точки".

Как сообщает Opta, Криштиану Роналду не реализовал пенальти за Португалию впервые с чемпионата мира-2018. Тогда форвард не смог забить Ирану.

Отметим, что после матча с Ираном Криштиану Роналду реализовал шесть одиннадцатиметровых ударов кряду.