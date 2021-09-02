ЧМ-2022. Отбор

У хавбека повреждение, которое он получил на тренировке сборной Англии.

Полузащитник сборной Англии Джейдон Санчо не сможет помочь своей команде в предстоящем поединке четвертого тура отборочного цикла ЧМ-2022 против Венгрии. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, 21-летний англичанин травмировался на вчерашней тренировке, из-за чего тренерский штаб не будет рисковать здоровьем футболиста и не включит его в заявку на предстоящую игру.

Вполне возможно, что Санчо сможет успеть восстановиться к следующим играм сборной, которой предстоит сыграть против Андорры (5 сентября) и Польши (8 сентября).