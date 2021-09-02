Полузащитник сборной Англии Джейдон Санчо не сможет помочь своей команде в предстоящем поединке четвертого тура отборочного цикла ЧМ-2022 против Венгрии. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, 21-летний англичанин травмировался на вчерашней тренировке, из-за чего тренерский штаб не будет рисковать здоровьем футболиста и не включит его в заявку на предстоящую игру.

Вполне возможно, что Санчо сможет успеть восстановиться к следующим играм сборной, которой предстоит сыграть против Андорры (5 сентября) и Польши (8 сентября).

Напомним, матч Венгрия — Англия состоится сегодня, 2 сентября, в 21.45 по киевскому времени.

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