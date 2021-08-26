ЧМ-2022. Отбор
Стала известна заявка сборной Англии на предстоящие матчи в сентябре.
Патрик Бэмфорд, Getty Images
26 августа 2021, 17:57
Сборная Англии в своем официальном твиттере объявила состав на предстоящие поединки отборочной кампании Чм-2022 в Катаре.
В список вызванных футболистов главным тренером финалиста Евро-2020 Гаретом Саутгейтом попал 27-летний нападающий Лидса Патрик Бэмфорд, для которого это дебютный вызов в сборную.
Напомним, 2 сентября сборная Англии сыграет против Венгрии, 5 сентября — Андорры, а 8 сентября — Польши. В первых трех матчах англичане взяли максимальные девять очков.